ИИ лишит работы миллионы людей: Билл Гейтс назвал 4 профессии, которые выживут
Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться на фоне развития ИИ. В связи с этим Билл Гейтс назвал лишь четыре сферы, которые, по его мнению, смогут избежать автоматизации.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на LADbible.
Массовое сокращение штата в Microsoft
Согласно утечке внутренней информации, техногигант предлагает пакет финансовой поддержки и карьерного планирования для четверти своего персонала. Оптимизация коснется подразделений в Канаде, Индии, Великобритании и США.
Сокращения происходят, невзирая на высокую прибыльность компании. Так, в прошлом году Microsoft заработала 133 миллиарда 750 миллионов долларов.
Рост прибыли по сравнению с предыдущим периодом составил 31 процент, а общая численность работников компании в мире превышала 220 000 специалистов.
Руководство корпорации подтвердило, что предложение о добровольном увольнении имеет ограниченный срок действия и направлено на оптимизацию ресурсов в период активного внедрения ИИ-инструментов.
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Какие профессии выживут по прогнозу Билла Гейтса?
Основатель Microsoft, что искусственный интеллект решит большинство задач по производству товаров, логистики и аграрной промышленности.
По его мнению, люди сохранят за собой лишь те сферы, где важен "чисто человеческий фактор или специфические знания".
Гейтс выделил только 4 категории специалистов, которых не заменит ИИ, среди них:
- программисты и разработчики кода;
- биологи и ученые в области живых систем;
- специалисты энергетического сектора;
- профессиональные спортсмены.
Основатель SpaceX Илон Маск также поддержал тревожный прогноз, заявив на саммите G20, что в течение 10 лет в мире появится более 1 миллиарда гуманоидных роботов, а их производительность в 5 раз будет превышать человеческую.
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Рейтинг специальностей с высоким риском автоматизации
Согласно исследованиям Международного валютного фонда и Международной организации труда, от 40 до 60 процентов рабочих мест в развитых странах имеют высокий уровень взаимодействия с ИИ.
В свою очередь, Microsoft обнародовала список профессий, где технологии выполняют наибольшую долю сложных задач.
Среди специальностей с наибольшим уровнем влияния ИИ оказались :
- переводчики - 98 процентов задач;
- историки, математики и корректоры - по 91 проценту;
- кодеры автоматических систем - 90 процентов;
- писатели и авторы - 85 процентов;
- журналисты - 81 процент;
- редакторы - 78 процентов;
- веб-разработчики - 73 процента.
Эксперты подчеркивают: многие показатели в списке означают высокий уровень эффективности ИИ при выполнении отдельных задач, а не полную автоматизацию всей профессии на данном этапе.