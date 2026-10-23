Препарат, створений ШІ, вперше ввели людині: що це змінює для науки

Американська біотехнологічна компанія Radical Numerics заявила про перше в історії введення пацієнту коктейлю бактеріофагів, повністю розроблених за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Register .

Альтернатива антибіотикам

Медики шукають нові способи боротьби із супербактеріями, стійкими до звичайних антибіотиків.

Дослідники з біотехнологічної лабораторії в Сан-Франциско розробили алгоритм Omnii-1, який проєктує штучні бактеріофаги - віруси, здатні знищувати певні бактерії, не пошкоджуючи корисну мікрофлору кишківника.

На відміну від стандартних антибіотиків широкого спектра дії, згенеровані ШІ-віруси діють максимально вибірково.

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Від алгоритмів до лабораторії: як створювалися ліки

Залучення ШІ дозволяє суттєво прискорити проєктування нових вірусних агентів.

Попередні дослідження Гарвардського університету та Інституту Arc уже довели, що розроблені ШІ-фаги проти кишкової палички можуть суттєво перевершувати біологічні прототипи за ефективністю.

Спираючись на ці досягнення, науковці застосували власну нейромережу для діагностування конкретного клінічного випадку.

Перед початком процедури фахівці взяли зразок бактерії безпосередньо з антибіотикорезистентної інфекції пацієнта та протестували проти нього згенеровані варіанти:

Створений алгоритмом Omnii-1 коктейль повністю знешкодив стійкий ізолят бактерії під час лабораторних випробувань in vitro.

Отримавши позитивні лабораторні результати, лікарі застосували експериментальний препарат для терапії пацієнта за спеціальним протоколом.

(Дана процедура застосовується в медицині у крайніх випадках, коли всі інші схвалені методи лікування виявилися безсильними проти важкого захворювання - прим. ред.).

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Конфіденційність та межі клінічних висновків

Розробники свідомо утримуються від публікації детальних результатів лікування людини, посилаючись на сувору необхідність захисту персональних даних і приватності пацієнта.

Крім того, науковці наголошують, що спостереження за перебігом терапії лише одного пацієнта не може бути підтвердженням загальної безпеки чи клінічної ефективності препарату.

Точний діагноз та характер інфекції пацієнта залишаються конфіденційними.

Проте у звітних документах зазначається, що ШІ-модель Omnii-1 також успішно спрогнозувала можливість зараження фагами бактерії Pseudomonas aeruginosa, яка часто спричиняє важкі ускладнення при опіках та хронічних ураженнях легень при муковісцидозі.

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Перспективи персоналізованої біомедицини

Зростаюча стійкість до антибіотиків є однією з головних загроз для світової системи охорони здоров'я. Вже зараз це спричиняє суттєвий рівень смертності по всьому світу.

Цей випадок свідчить про те, що ШІ в біомедицині переходить від комп’ютерного моделювання та лабораторних досліджень до застосування в лікуванні пацієнтів.

У перспективі такий підхід може прискорити розробку персоналізованих препаратів на основі бактеріофагів, підібраних для боротьби з конкретною бактеріальною інфекцією.