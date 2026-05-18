ШІ в iPhone отримає доступ до галереї користувачів: навіщо це Apple

14:11 18.05.2026 Пн
3 хв
Сміливе оновлення може розлютити юзерів?
aimg Ольга Завада
ШІ в iPhone отримає доступ до галереї користувачів: навіщо це Apple
Компанія Apple готує масштабне оновлення для фірмової клавіатури у майбутніх операційних системах iOS 27 та iPadOS 27. Розробники збираються інтегрувати туди систему інтелектуальних рекомендацій, яка автоматично створюватиме персоналізовані емодзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нова функція отримала робочу назву Suggested Genmoji. Вона покликана змінити те, як люди спілкуються у месенджерах, хоча й ризикує зіштовхнутися зі серйозною критикою через питання конфіденційності.

Навіщо Apple шпигуватиме за клавіатурою?

Технологія Genmoji вперше з'явилася ще в iOS 18.2 як частина великого пакета Apple Intelligence. Вона дозволяла користувачам генерувати унікальні смайлики за допомогою звичайних текстових запитів.

Потім в оновленні iOS 26 розробники додали більше налаштувань: ШІ навчили створювати складні емоції на кшталт "сонний" або "шокований", додавати зачіски, окуляри, капелюхи і навіть змішувати стилі двох різних картинок в одну.

Проте попри гучні заяви керівництва Apple про "неймовірний успіх", споживачі зустріли інструмент досить прохолодно. Функція так і не стала масовою, оскільки більшості людей просто не хотілося щоразу вручну прописувати текстові промти заради одного смайлика у чаті.

Щоб виправити цей провал, в iOS 27 систему зроблять проактивною:

Аналіз контексту. Коли користувач почне друкувати знайомі фрази, клавіатура сама запропонує готовий варіант ШІ-смайлика замість стандартного емодзі.

Схрещування з галереєю. Нейромережа візьме популярні вирази обличчя користувача з його фотографій і миттєво створить на їхній основі персоналізовану графіку прямо під час набору тексту.

Інтеграція у Tapback. Розумні аватарки можна буде використовувати для швидких реакцій на повідомлення.

Чи можна буде вимкнути стеження?

За задумом маркетологів бренду, якщо система працюватиме чітко, це перетворить Genmoji з короткочасної забави на реальний інструмент щоденного спілкування. З іншого боку, ідея того, що алгоритми постійно скануватимуть приватні знімки та кожне набране слово на екрані, вже викликає тривогу в експертів з кібербезпеки.

Наразі невідомо, чи буде цей аналіз відбуватися виключно на самому пристрої (On-Device), чи дані частково відправлятимуться на хмару.

Втім, для тих користувачів, які взагалі не бажають ділитися з ШІ своїм контентом, Apple передбачила спеціальний важіль керування в налаштуваннях. Нову функцію підказок можна буде повністю вимкнути, назавжди приховавши нав'язливу графіку з екрана.

Усі офіційні подробиці про роботу системи та її безпеку компанія покаже вже у червні на щорічній технологічній конференції WWDC 2026.

