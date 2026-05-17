Не iPhone: який телефон став найпопулярнішим в історії і чому цей рекорд неможливо побити

Попри домінування Apple на ринку сучасних гаджетів, техногігант досі не побив рекорд найбільш продаваних мобільних телефонів усіх часів. На вершині рейтингу міцно закріпилися легендарні кнопкові апарати від Nokia.

Хто на вершині: що кажуть цифри

Найуспішнішим смартфоном в історії Apple є лінійка iPhone 6 та iPhone 6 Plus. Завдяки появі довгоочікуваних великих екранів ці моделі розійшлися тиражем у 224 мільйони одиниць. Проте у загальному заліку мобільних телефонів вони посідають лише третє місце.

Nokia 1110 (фото: wikimedia)

Перші дві позиції незмінно займають пристрої Nokia:

Nokia 1100 (2003 рік випуску) - 250 мільйонів проданих копій;

Nokia 1110 (2005 рік випуску) - 248 мільйонів проданих копій.

Секрет домінування Nokia

Головним чинником успіху Nokia 1100 та 1110 була їхня доступність. У той час як конкуренти на кшталт Motorola Razr V3 продавалися за 449 доларів, Nokia пропонувала свої моделі за ціною від 78 до 100 доларів. Це зробило їх ідеальними для ринків, що розвиваються.

Надійність, тривалий час роботи акумулятора та низька ціна дозволили фінському бренду створити справжній народний гаджет.

Nokia 1100 (фото: wikimedia)

Чому рекорди Nokia, ймовірно, не будуть побиті?

Експерти виділяють декілька причин, чому ми більше не побачимо таких масових тиражів однієї моделі. По-перше, на сучасному ринку панує надвисока конкуренція. Станом на квітень 2026 року частки Apple та Samsung майже рівні - близько 21% у кожної. Окрім них, значний вплив мають Xiaomi та Huawei, а це розмиває увагу покупців між десятками брендів.

По-друге, змінилася поведінка споживачів. Сьогодні користувачі тримають свої смартфони значно довше, ніж раніше. Якщо на початку 2000-х заміна телефону була частою подією, то тепер цикли оновлення гаджетів розтягнулися на роки. Саме ці фактори розбивають шанси будь-якої моделі iPhone або Galaxy подолати позначку у чверть мільярда проданих одиниць.