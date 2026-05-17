ua en ru
Нд, 17 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Не iPhone: який телефон став найпопулярнішим в історії і чому цей рекорд неможливо побити

14:11 17.05.2026 Нд
2 хв
Хоча прийнято вважати, що iPhone змінив світ, титули наймасовіших телефонів досі належать бюджетним ретро-моделям
aimg Ольга Завада
Не iPhone: який телефон став найпопулярнішим в історії і чому цей рекорд неможливо побити
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Попри домінування Apple на ринку сучасних гаджетів, техногігант досі не побив рекорд найбільш продаваних мобільних телефонів усіх часів. На вершині рейтингу міцно закріпилися легендарні кнопкові апарати від Nokia.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Більше цікавого: Заміна BlackBerry: новий кнопковий Android-смартфон вийде вже цього року

Хто на вершині: що кажуть цифри

Найуспішнішим смартфоном в історії Apple є лінійка iPhone 6 та iPhone 6 Plus. Завдяки появі довгоочікуваних великих екранів ці моделі розійшлися тиражем у 224 мільйони одиниць. Проте у загальному заліку мобільних телефонів вони посідають лише третє місце.

Не iPhone: який телефон став найпопулярнішим в історії і чому цей рекорд неможливо побити

Nokia 1110 (фото: wikimedia)

Перші дві позиції незмінно займають пристрої Nokia:

  • Nokia 1100 (2003 рік випуску) - 250 мільйонів проданих копій;
  • Nokia 1110 (2005 рік випуску) - 248 мільйонів проданих копій.

Секрет домінування Nokia

Головним чинником успіху Nokia 1100 та 1110 була їхня доступність. У той час як конкуренти на кшталт Motorola Razr V3 продавалися за 449 доларів, Nokia пропонувала свої моделі за ціною від 78 до 100 доларів. Це зробило їх ідеальними для ринків, що розвиваються.

Надійність, тривалий час роботи акумулятора та низька ціна дозволили фінському бренду створити справжній народний гаджет.

Не iPhone: який телефон став найпопулярнішим в історії і чому цей рекорд неможливо побити

Nokia 1100 (фото: wikimedia)

Чому рекорди Nokia, ймовірно, не будуть побиті?

Експерти виділяють декілька причин, чому ми більше не побачимо таких масових тиражів однієї моделі. По-перше, на сучасному ринку панує надвисока конкуренція. Станом на квітень 2026 року частки Apple та Samsung майже рівні - близько 21% у кожної. Окрім них, значний вплив мають Xiaomi та Huawei, а це розмиває увагу покупців між десятками брендів.

По-друге, змінилася поведінка споживачів. Сьогодні користувачі тримають свої смартфони значно довше, ніж раніше. Якщо на початку 2000-х заміна телефону була частою подією, то тепер цикли оновлення гаджетів розтягнулися на роки. Саме ці фактори розбивають шанси будь-якої моделі iPhone або Galaxy подолати позначку у чверть мільярда проданих одиниць.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гаджети
Новини
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату