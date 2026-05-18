ИИ в iPhone получит доступ к галерее пользователей: зачем это Apple

14:11 18.05.2026 Пн
3 мин
Смелое обновление может разозлить юзеров?
aimg Ольга Завада
Apple будет знать, какие селфи есть в вашем iPhone (фото: Getty Images)
Компания Apple готовит масштабное обновление для фирменной клавиатуры в будущих операционных системах iOS 27 и iPadOS 27. Разработчики собираются интегрировать туда систему интеллектуальных рекомендаций, которая автоматически будет создавать персонализированные эмодзи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новая функция получила рабочее название Suggested Genmoji. Она призвана изменить то, как люди общаются в мессенджерах, хотя и рискует столкнуться с серьезной критикой из-за вопроса конфиденциальности.

Зачем Apple будет шпионить за клавиатурой?

Технология Genmoji впервые появилась еще в iOS 18.2 как часть большого пакета Apple Intelligence. Она позволяла пользователям генерировать уникальные смайлики с помощью обычных текстовых запросов.

Затем в обновлении iOS 26 разработчики добавили больше настроек: ИИ научили создавать сложные эмоции вроде "сонный" или "шокированный", добавлять прически, очки, шляпы и даже смешивать стили двух разных картинок в одну.

Однако несмотря на громкие заявления руководства Apple о "невероятном успехе", потребители встретили инструмент довольно прохладно. Функция так и не стала массовой, поскольку большинству людей просто не хотелось каждый раз вручную прописывать текстовые промты ради одного смайлика в чате.

Чтобы исправить этот провал, в iOS 27 систему сделают проактивной:

Анализ контекста. Когда пользователь начнет печатать знакомые фразы, клавиатура сама предложит готовый вариант ИИ-смайлика вместо стандартного эмодзи.

Скрещивание с галереей. Нейросеть возьмет популярные выражения лица пользователя с его фотографий и мгновенно создаст на их основе персонализированную графику прямо во время набора текста.

Интеграция в Tapback. Умные аватарки можно будет использовать для быстрых реакций на сообщения.

Можно ли будет отключить слежку?

По замыслу маркетологов бренда, если система будет работать четко, это превратит Genmoji из кратковременной забавы в реальный инструмент ежедневного общения. С другой стороны, идея того, что алгоритмы будут постоянно сканировать частные снимки и каждое набранное слово на экране, уже вызывает тревогу у экспертов по кибербезопасности.

Пока неизвестно, будет ли этот анализ происходить исключительно на самом устройстве (On-Device), или данные частично будут отправляться на облако.

Впрочем, для тех пользователей, которые вообще не желают делиться с ИИ своим контентом, Apple предусмотрела специальный рычаг управления в настройках. Новую функцию подсказок можно будет полностью отключить, навсегда скрыв навязчивую графику с экрана.

Все официальные подробности о работе системы и ее безопасности компания покажет уже в июне на ежегодной технологической конференции WWDC 2026.

