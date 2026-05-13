Бізнес » Tech

Huawei створила дитячий гаджет-трансформер: як смарт-годинник перетворюється на портативну камеру

18:17 13.05.2026 Ср
2 хв
Головною особливістю якого став знімний корпус, що перетворюється на окрему камеру
aimg Ольга Завада
Huawei випустила гаджет для дітей із пам'яттю на 5000 фото (скриншот: Huawei)
Інженери компанії Huawei представили смарт-годинник Watch Kids X1 Pro. На відміну від звичайних гаджетів, основний модуль новинки можна дістати з ремінця та вставити у спеціальний аксесуар-чохол, перетворюючи пристрій на повноцінну портативну камеру.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Huawei.

Головні особливості трансформера

Основною відмінністю версії Pro від базової моделі став саме підхід до використання камер. У звичайній версії корпус просто обертається, а у Pro-моделі він повністю від'єднується.

Камера та пам'ять: пристрій має фронтальний модуль на 5 Мп та основний на 13 Мп. Обсяг вбудованої пам'яті складає 64 ГБ, що дозволяє зберігати понад 5000 знімків.

Дисплей: годинник оснащений яскравим 1,82-дюймовим AMOLED-екраном, який добре читається навіть на сонці.

Матеріали: замість звичайного силікону у Pro-версії використано жорсткий пластиковий ремінець, через що вага гаджета становить 72 грами.

Дитячий смарт-годинник Watch Kids X1 Pro (скриншот: Huawei)

Безпека та здоров'я

Окрім розважальних функцій, Huawei приділила велику увагу захисту дитини.

Гаджет працює як повноцінний асистент і містить такі функції:

Супутниковий зв'язок: завдяки двосмуговій технології GNSS батьки можуть максимально точно відстежувати місцеперебування дитини.

Екстрена допомога: годинник має спеціальну функцію SOS для швидкого зв'язку з рідними у складних ситуаціях.

Контроль стану: вбудований "помічник зі здоров'я" стежить за активністю та фізичним станом дитини протягом дня.

Хоча точна дата початку продажів у Європі наразі не оголошена, гаджет уже став однією з найцікавіших новинок бренду на ринку портативної електроніки 2026 року.

Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
