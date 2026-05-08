Інопланетянин з "Проєкту "Аве Марія" став реальним роботом: як він виглядає
Інженер-ентузіаст із Leviathan Engineering створив функціонального робота, який є точною копією інопланетянина Роккі з науково-фантастичного бестселера Енді Вейра "Проєкт "Аве Марія". Замість звичайної статичної фігурки розробник представив інтерактивну машину, що здатна жестикулювати, розпізнавати голос та спілкуватися.
Технічна база
Щоб Роккі міг впевнено рухатися та миттєво реагувати на голос, інженер використав потужне сучасне залізо.
Обчислювальний центр - "мозком" пристрою став мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5, який обробляє складні алгоритми поведінки.
Складна механіка. За рухи відповідають десять сервоприводів із металевими шестернями. Це дозволяє роботу не лише махати руками, а й присідати чи зміщувати центр ваги, імітуючи жваву поведінку інопланетянина.
Міцний корпус: деталі надрукували на 3D-принтері, попередньо посиливши конструкцію у Fusion 360, щоб суглоби не ламалися при активному використанні.
Функціональність без інтернету
Однією з головних особливостей розробки є її автономність - більшість процесів відбувається безпосередньо на самому пристрої.
Переваги:
Локальна мова: для розпізнавання голосу використана система Vosk, тому Роккі розуміє команди без підключення до мережі. Озвучка ж відтворена через інструмент Piper, який зберіг той самий специфічний ритм мовлення, описаний у книзі.
Живі діалоги: відповіді генеруються ШІ-моделлю Gemini. Алгоритм створює не лише текст, а й відповідні жести, тож кожна реакція робота є унікальною.
Відсутність скриптів: на відміну від звичайних іграшок, у Роккі немає заздалегідь прописаних анімацій. Він обирає рухи у реальному часі залежно від того, що йому скажуть.
Процес розробки та ШІ-асистенти
Розробник залучав Claude для написання та структурування коду, що керує взаємодією між мовою та моторикою Роккі.
Шлях до фінальної версії супроводжувався численними випробуваннями: перші прототипи на шнурах і шківах виявилися занадто неточними, тому їх замінили на прецизійні сервоприводи.
Довелося також попрацювати над міцністю друкованих деталей та охайністю внутрішньої проводки. Як результат - світ побачив не просто технічне досягнення, а справжнє втілення характеру, який так полюбили читачі "Проєкту "Аве Марія".