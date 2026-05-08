Інопланетянин з "Проєкту "Аве Марія" став реальним роботом: як він виглядає

13:13 08.05.2026 Пт
2 хв
Тепер легендарного Роккі можна не лише уявляти
aimg Ольга Завада
Інопланетянин з "Проєкту "Аве Марія" став реальним роботом: як він виглядає ШІ дав голос персонажу Енді Вейра (скриншот: YouTube-канал Leviathan engineering)
Інженер-ентузіаст із Leviathan Engineering створив функціонального робота, який є точною копією інопланетянина Роккі з науково-фантастичного бестселера Енді Вейра "Проєкт "Аве Марія". Замість звичайної статичної фігурки розробник представив інтерактивну машину, що здатна жестикулювати, розпізнавати голос та спілкуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Технічна база

Щоб Роккі міг впевнено рухатися та миттєво реагувати на голос, інженер використав потужне сучасне залізо.

Обчислювальний центр - "мозком" пристрою став мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5, який обробляє складні алгоритми поведінки.

Складна механіка. За рухи відповідають десять сервоприводів із металевими шестернями. Це дозволяє роботу не лише махати руками, а й присідати чи зміщувати центр ваги, імітуючи жваву поведінку інопланетянина.

Міцний корпус: деталі надрукували на 3D-принтері, попередньо посиливши конструкцію у Fusion 360, щоб суглоби не ламалися при активному використанні.

Функціональність без інтернету

Однією з головних особливостей розробки є її автономність - більшість процесів відбувається безпосередньо на самому пристрої.

Переваги:

Локальна мова: для розпізнавання голосу використана система Vosk, тому Роккі розуміє команди без підключення до мережі. Озвучка ж відтворена через інструмент Piper, який зберіг той самий специфічний ритм мовлення, описаний у книзі.

Живі діалоги: відповіді генеруються ШІ-моделлю Gemini. Алгоритм створює не лише текст, а й відповідні жести, тож кожна реакція робота є унікальною.

Відсутність скриптів: на відміну від звичайних іграшок, у Роккі немає заздалегідь прописаних анімацій. Він обирає рухи у реальному часі залежно від того, що йому скажуть.

Процес розробки та ШІ-асистенти

Розробник залучав Claude для написання та структурування коду, що керує взаємодією між мовою та моторикою Роккі.

Шлях до фінальної версії супроводжувався численними випробуваннями: перші прототипи на шнурах і шківах виявилися занадто неточними, тому їх замінили на прецизійні сервоприводи.

Довелося також попрацювати над міцністю друкованих деталей та охайністю внутрішньої проводки. Як результат - світ побачив не просто технічне досягнення, а справжнє втілення характеру, який так полюбили читачі "Проєкту "Аве Марія".

