Цей робот поводиться як жива тварина: що відомо про Familiar від iRobot

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Робот Familiar нагадує собаку середніх габаритів та покритий штучним хутром. Пристрій оснащений 23 ступенями свободи - це дозволяє йому реалістично рухати головою, вухами, очима та бровами для вираження емоцій.

Розробники свідомо відмовилися від гуманоїдної (людиноподібної) форми, щоб уникнути завищених очікувань користувачів щодо функціональності машини.

Робот Familiar поводитиметься як домашня тварина (фото: Familiar Machines and Magic)

Технічні особливості

Процесор: пристрій працює на чипі Nvidia Jetson Orin;

Локальний ШІ: робот використовує власну мультимодальну модель для обробки зору, аудіо та пам'яті без необхідності постійного підключення до інтернету;

Конфіденційність: дані з камер та мікрофонів обробляються безпосередньо на пристрої та не передаються у хмару;

Комунікація: Familiar не використовує людську мову, натомість видає невербальні звуки (муркотіння, нявкання) та використовує мову тіла.

Колін Енгл розповідає про проєкт Familiar Machines & Magic та його перший продукт - ШІ-робота вихованця ім’я Дафна (відео: The Wall Street Journal, конференція The Future of Everything)

Призначення та сценарії використання

Енгл позиціонує Familiar як засіб боротьби з глобальною епідемією самотності. Робот здатний вивчати режим дня власника, нагадувати про прогулянки, заняття йогою або вчасний сон.

Основними цільовими групами розробки вважаються сім'ї з дітьми та літні люди, яким важко доглядати за справжніми тваринами.

На відміну від багатьох попередніх домашніх роботів, розроблених iRobot, Familiar спроєктований так, щоб активно взаємодіяти з людиною фізично - наприклад, підштовхувати до дій або реагувати на обійми завдяки сенсорам дотику, розташованим по всьому корпусу.

Вартість

На даний момент проєкт знаходиться на стадії заводського тестування. Очікується, що робот з'явиться у продажу не раніше 2027 року. За словами розробників, ціна пристрою буде "співмірною з витратами на утримання справжньої домашньої тварини".

Компанія Familiar Machines & Magic вже залучила фахівців з Disney, MIT, Boston Dynamics та Amazon для доопрацювання моделі соціальної поведінки робота перед глобальним релізом.