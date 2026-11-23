Чому вбудовані ШІ-агенти - це проблема?

У Signal зазначають, що Google, Apple та Microsoft інтегрують агентські можливості ШІ безпосередньо в ОС - зокрема Gemini Intelligence разом із Google Gemini та Onscreen Awareness із Siri AI.

Подібну ситуацію месенджер уже проходив із функцією Recall у Windows 11, коли торік застосували блокування скриншотів за замовчуванням.

Такі системи аналізують вміст екрана, щоб відповідати на запити користувача та виконувати його завдання. Через це конфіденційна інформація із Signal може потрапити до локальної бази даних або на віддалений сервер, яким користується ШІ-агент.

Після цього Signal уже не може гарантувати захист перехопленої інформації, а конфіденційність листування опиняється під загрозою для всіх учасників розмови.

Читайте більше: Google відкрила глобальний доступ до Gemini 4 Carbon: що вміє флагманський ШІ

Як працює блокування та де залишаються прогалини?

У Signal запроваджують обмеження на створення скриншотів у застосунку на iOS 27 та вмикають блокування на версіях Android, де вдається виявити спробу ШІ-асистента прочитати екран.

Користувачі можуть вимкнути цей захист у налаштуваннях застосунку, однак у компанії попереджають: це відкриє вміст чатів для ШІ-агентів і порушить гарантії приватності для самого користувача та його контактів.

Водночас у Signal визнають, що вжиті заходи не усувають проблему повністю.

Заборона скриншотів не перекриває інші способи отримання інформації, зокрема доступ до файлів на пристрої. До того ж виробники ОС не надають розробникам простих інструментів, які дозволили б обмежити доступ ШІ до даних без погіршення роботи застосунків.

Саме тому Signal наразі не може запровадити такий самий захист на macOS.

Ситуацію ускладнює й брак технічної документації про роботу ШІ-агентів. Останніми місяцями розробники Signal самостійно досліджували Android та iOS, щоб з’ясувати, як саме ці системи отримують доступ до даних месенджера.

Не пропустіть: Злив даних ФСБ або повне блокування: РФ поставила ультиматум Apple і Microsoft

Яких змін Signal вимагає від розробників ОС?

У Signal закликають Apple, Google та Microsoft надати розробникам зрозумілі інструменти й технічні специфікації.

Компанія наполягає на двох кроках:

Надати розробникам простий і добре задокументований спосіб вивести застосунок з-під доступу та обробки даних ШІ - включно зі зчитуванням екрана, доступом до файлової системи, сповіщень, API та інших системних фреймворків - без шкоди для основних функцій програми.

- включно зі зчитуванням екрана, доступом до файлової системи, сповіщень, API та інших системних фреймворків - без шкоди для основних функцій програми. Створити докладну документацію та технічні специфікації щодо того, як працюють ШІ-агенти та як вони отримують і обробляють дані, оскільки підходи конфіденційних обчислень не вирішують базових проблем і залишають контроль над рівнем приватності в руках постачальників систем.

У Signal також наголошують на потребі захисту від сторонніх ШІ-агентів, зокрема, Meta Muse.

У компанії повідомляють, що вже обговорюють цю проблему з виробниками ОС зокрема Google та Apple, і сподіваються на появу єдиних галузевих стандартів захисту приватності.