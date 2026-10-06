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Досьє на кожного: Meta Muse звинуватили у цифровому стеженні

15:17 06.10.2026 Вт
3 хв
aimg Ольга Завада
Досьє на кожного: Meta Muse звинуватили у цифровому стеженні Muse створює досьє на партнерів та друзів користувачів послуг Meta (фото: Minh Connors/Bloomberg)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Meta Muse збирає детальну інформацію про людей із близького оточення користувачів - це виявили під час аналізу внутрішніх документів системи. При цьому ШІ отримує доступ до банківських рахунків, месенджерів та інших персональних даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WIRED і витік системних промптів.

Автоматичне створення профілів оточення

Усі системні інструкції та файли Muse виявилися легкодоступними: ШІ-агент відкрито ділиться ними, якщо користувач просто попросить про це у чаті.

Незалежний дослідник Каран Джоші та фахівці The Future Society витягли системні промпти асистента й з'ясували, що одна з ключових команд алгоритму - це щогодинний процес створення та оновлення окремої сторінки ("a page for every person in the user's life") для кожної людини з оточення користувача.

Досьє формуються навіть на тих осіб, які самі не є користувачами Muse чи сервісів Meta.

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Структура цифрових карт містить

Персональні дані та факти: ім'я, формат зв'язку з користувачем, місце проживання, професія, важливі дати (дні народження, річниці).

Контекст та спільні цілі: регулярні теми обговорень (наприклад, майбутній переїзд або спільне накопичення коштів), спільні поїздки та минулі вирішені конфлікти.

Аналіз стосунків: оцінка ступеня близькості, патерни взаємодії та визначення поточних потреб у спілкуванні.

Параметри зміцнення зв'язків (Strengthening): автоматичні пропозиції для покращення стосунків - привід для дзвінка, теми для відновлення розмови чи ідеї для подарунків.

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Скандали з шопінгом, уразливості та позиція розробників

Прагнення Meta створити персоналізованого помічника вже призвело до серйозних застережень з боку безпеківців та партнерів.

Яких саме?

Блокування з боку Amazon: у вересні компанія Amazon заблокувала Muse можливість здійснювати покупки у своєму онлайн-магазині через те, що Meta не попередила про запуск асистента заздалегідь, а також через занепокоєння щодо захисту облікових даних покупців;

Вразливість нульового дня (Zero-Day): Meta нещодавно закрила критичну прогалину у версії Muse для Mac, яка дозволяла сторонньому шкідливому ПЗ перехоплювати управління асистентом та використовувати надані йому користувачем дозволи;

Питання приватності: дослідники зазначають, що прагнення ШІ дізнатися про людину "як про друга" є "тривожним зворотним боком безкоштовних послуг".

У коментарі виданню представники Meta заявили, що збір інформації відбувається лише з публічних джерел та даних, якими користувач добровільно ділиться з асистентом.

Всі відомості зберігаються у захищеній віртуальній машині (VM) кожного окремого користувача, яка недоступна для інших асистентів, а сам користувач має змогу в будь-який момент очистити пам'ять ШІ.

Попри це, експерти з етики наголошують: через такі інструменти компанія отримує безпрецедентний обсяг контекстуальних даних про приватне життя людей без їхньої прямої згоди.

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