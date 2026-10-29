Злив даних ФСБ або повне блокування: РФ поставила ультиматум Apple і Microsoft

Російська Федерація внесла компанії Apple Inc. та Microsoft Corp. до реєстру так званих "організаторів поширення інформації". Таке рішення зобов'язує технологічних гігантів зберігати дані користувачів та надавати їх спецслужбам РФ за першою вимогою.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на медійну агенцію Bloomberg .

Нові вимоги Роскомнагляду та загроза блокування

Зазначається, що американські компанії внесли до реєстру ще 2 жовтня. Внесення до цього списку накладає на сервіси жорсткі юридичні зобов'язання згідно з російським законодавством.

Основні вимоги до компаній із реєстру включають:

Збереження листування, аудіо- та відеоповідомлень місцевих користувачів;

Передачу зібраних даних російським спецслужбам за запитом;

Збереження інформації про користувачів та факт передачі їхніх повідомлень протягом 3 років безпосередньо на території РФ.

За невиконання цих вимог компаніям загрожують грошові штрафи, а в разі подальшої відмови - повне обмеження доступу до їхніх сервісів на території Росії.

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Посилення цензури в РФ

Потрапляння до реєстру є частиною масштабної кампанії Кремля з посилення контролю над інтернетом та іноземними цифровими платформами, яка суттєво прискорилася після неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Ситуація з іншими іноземними сервісами в РФ виглядає таким чином:

У січні до цього ж реєстру внесли компанію Google та її сервіс відеодзвінків Google Meet.

Сервіси Snapchat, FaceTime, Discord, Viber, WhatsApp та Signal у Росії найчастіше доступні лише через VPN.

ФСБ оголосила у розшук засновника Telegram Павла Дурова, після чого месенджер також опинився під підвищеним регуляторним тиском.

Згідно з російськими законами, Роскомнагляд має право вносити компанії до списку за запитом силових відомств або за рішенням суду без згоди самих організацій.

Наразі у переліку перебуває кілька сотень компаній.