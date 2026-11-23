Почему встроенные ШИ-агенты – это проблема?

В Signal отмечают, что Google, Apple и Microsoft интегрируют агентские возможности ИИ непосредственно в ОС - в частности, Gemini Intelligence вместе с Google Gemini и Onscreen Awareness из Siri AI.

Подобную ситуацию мессенджер уже проходил с функцией Recall в Windows 11, когда в прошлом году применили блокировку скриншотов по умолчанию.

Такие системы анализируют содержимое экрана, чтобы отвечать на запросы пользователя и выполнять его задачи.

Поэтому конфиденциальная информация из Signal может попасть в локальную базу данных или на удаленный сервер, которым пользуется ИИ-агент.

После этого Signal уже не может гарантировать защиту перехваченной информации, а конфиденциальность переписки оказывается под угрозой для всех участников чата.

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Как работает блокировка и где остаются пробелы?

В Signal вводится ограничение на создание скриншотов в приложении на iOS 27 и включается блокировка на версиях Android, где удается обнаружить попытку ИИ-ассистента прочитать экран.

Пользователи могут отключить эту защиту в настройках приложения, однако в компании предупреждают: это откроет содержимое чатов для ИИ-агентов и нарушит гарантии приватности для самого пользователя и его контактов.

В то же время в Signal признают, что принятые меры не устраняют проблему полностью.

Запрет скриншотов не перекрывает другие способы получения информации, включая доступ к файлам на устройстве. К тому же производители ОС не предоставляют разработчикам простых инструментов, позволяющих ограничить доступ ИИ к данным без ухудшения работы приложений.

Именно поэтому Signal пока не может ввести такую же защиту на macOS.

Ситуацию усложняет и нехватка технической документации о работе ИИ-агентов. В последние месяцы разработчики Signal самостоятельно исследовали Android и iOS, чтобы выяснить, как именно эти системы получают доступ к данным мессенджера.

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Какие изменения Signal требует от разработчиков ОС?

В Signal призывают Apple, Google и Microsoft предоставить разработчикам понятные инструменты и технические спецификации.

Компания настаивает на двух шагах:

Предоставить разработчикам простой и хорошо задокументированный способ вывести приложение из-под доступа и обработки данных ИИ - включая считывание экрана, доступ к файловой системе, уведомлениям, API и другим системным фреймворкам - без ущерба для основных функций программы.

- включая считывание экрана, доступ к файловой системе, уведомлениям, API и другим системным фреймворкам - без ущерба для основных функций программы. Создать подробную документацию и технические спецификации относительно того, как работают ИИ-агенты и как они получают и обрабатывают данные, поскольку подходы конфиденциальных вычислений не решают базовые проблемы и оставляют контроль над уровнем конфиденциальности в руках поставщиков систем.

В Signal также отмечают необходимость защиты от посторонних ИИ-агентов, в частности, Meta Muse.

В компании сообщают, что уже обсуждают эту проблему с производителями ОС, в частности Google и Apple, и надеются на появление единых отраслевых стандартов защиты конфиденциальности.