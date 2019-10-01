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Шевченко заявил, что не уйдет тренировать "Милан"

Новости » Спорт    01.10.2019 - 20:43
Шевченко заявил, что не уйдет тренировать "Милан"
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Он сосредоточен на работе в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу и бывший игрок итальянского "Милана" Андрей Шевченко отреагировал на сообщения о том, что клуб рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера. Об этом он рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

По словам Шевченко, он сейчас сосредоточен на работе в сборной Украины.

"Я тренер сборной Украины, и все мои усилия сосредоточены на моей стране. Я хочу выйти на Евро-2020 вместе с моими подопечными", - отметил Шевченко.

Он добавил, что сейчас находится в Милане для того, чтобы посмотреть за выступлением игроков своей сборной в составе Шахтера и Русланом Малиновским из Аталанты, матч которых проходит в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб задумался над отставкой нынешнего наставника Марко Джампаоло из-за плохих результатов команды. Руководство рассматривало возможность приглашения Шевченко на пост наставника команды.

Также РБК-Украина сообщало, что после матча "Аталанта-Шахтер" Шевченко проведет встречу с бывшим одноклубником, а ныне техническим директором футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини. Предполагалось, что они могут обсудить потенциальное назначение Шевченко главным тренером миланской команды.

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