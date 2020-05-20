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Шевченко предложат продлить контракт со сборной Украины до ЧМ-2022

Новости » Спорт     20.05.2020 - 17:05
Шевченко предложат продлить контракт со сборной Украины до ЧМ-2022
Фото: Андрей Шевченко (fcdynamo.kiev.ua)

Такое предложение готовит УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) планирует продлить контракт с главным тренером сборной Андреем Шевченко. Ему и всему тренерскому штабу предложат продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport Arena.

Нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год и состоится в период с 11 июня по 11 июля.

УАФ хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.

Ранее предполагалось, что наставник покинет свою должность по окончании чемпионата Европы. Сообщалось, что после работы с национальной командой "сине-желтых" тренер хочет поработать с итальянским клубом. В частности, Шевченко называют одним из возможных кандидатов на должность наставника "Милана".

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Андрей ШевченкоСборная Украиныконтракттренер
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