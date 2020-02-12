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"Милан" вернулся к кандидатуре Шевченко на пост главного тренера

Новости » Спорт     12.02.2020 - 10:35
"Милан" вернулся к кандидатуре Шевченко на пост главного тренера
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

На эту должность также претендует функционер "РБ Лейпциг"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из возможных кандидатов на должность наставника "Милана". Об этом пишет Calciomercato.

По информации источника, С данной инициативой выступает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.

Еще одним претендентом на пост главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник. Сообщалось, что "Милан" предложил ему совмещать посты тренера и спортивного директора.

В свою очередь, руководство миланского клуба и нынешний главный тренер Стефано Пьоли имеют договоренность: чтобы сохранить свой пост, специалист должен вывести клуб в зону Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом году появилась информация о том, что Шевченко может возглавить "Милан", но по словам наставника, он сосредоточен на работе в сборной Украины.

Андрей Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009. С 2016 года он возглавляет сборную Украины. Его контракт с украинской командой заканчивается после Евро-2020.

Сам Шевченко заявлял, что после сборной Украины намерен возглавить клуб из Италии.

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