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Исполком УАФ определит срок нового контракта с Шевченко

Новости » Спорт     01.05.2020 - 10:40
Исполком УАФ определит срок нового контракта с Шевченко
Фото: Андрей Шевченко (Павел Кубанов/uaf.ua)

Президент организации заверил, что договор с тренером будет продлен

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) на следующем заседании примет решение о сроках нового контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщается на сайте организации.

"Мы все не представляем сборную Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт", - сказал президент УАФ Андрей Павелко.

Функционер также выразил уверенность, что тренерский штаб Андрея Шевченко будет работать с национальной командой и в дальнейшем.

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Его контракт рассчитан до июля 2020 года. Предполагалось, что наставник покинет свою должность по окончании чемпионата Европы. Однако УЕФА принял решение перенести проведение европейского первенства на год в связи с пандемией коронавируса.

Сообщалось, что после работы с национальной командой "сине-желтых" тренер хочет поработать с итальянской командой.

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