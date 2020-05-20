Шевченку запропонують продовжити контракт зі збірною України до ЧС-2022

Фото: Андрій Шевченко (fcdynamo.kiev.ua)

Таку пропозицію готує УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) планує продовжити контракт з головним тренером збірної Андрієм Шевченком. Йому і всьому тренерському штабу запропонують продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport Arena.

Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв'язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік і відбудеться в період з 11 червня по 11 липня.

УАФ хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Раніше передбачалося, що наставник залишить свою посаду після закінчення чемпіонату Європи. Повідомлялося, що після роботи з національною командою "синьо-жовтих" тренер хоче попрацювати з італійським клубом. Зокрема, Шевченко називають одним з можливих кандидатів на посаду наставника "Мілана".

Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Автор: Вера Олейник