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Не Шевченко. Польша объявила имя нового тренера сборной

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Польша, Понедельник 31 января 2022 15:03
Не Шевченко. Польша объявила имя нового тренера сборной Фото: Чеслав Михневич и Цезарий Кулеша (pzpn.pl)
Автор: РБК-Украина

Польский футбольный союз огласил имя нового главного тренера сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт польского футбольного союза.

Новым главным тренером сборной Польши стал бывший тренер варшавской "Легии" Чеслав Михневич.

"31 января 2022 года новым тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич. - После многих разговоров, анализов и долгих раздумий я сделал выбор, которым я доволен и считаю его лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель - матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на чемпионат мира в Катаре", - сказал Цезарий Кулеша, президент Польской футбольной ассоциации.

52-летний тренер подписал контракт до конца года с возможностью продления.

Андрей Шевченко и сборная Польши

СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить сборную Польши.

Позже появилась информация, что Шевченко согласен тренировать Польшу, если ему заплатят три миллиона в год.

Бывший пресс-секретарь Андрея Шевченко Николай Васильков написал, что Шевченко согласовал контракт со сборной Польши и станет главным тренером польской сборной 31 января.

Позже украинский журналист Игорь Цыганик написал, что Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа" и не сможет возглавить сборную Польши.

Напомним, что форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской "Сампдории".

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