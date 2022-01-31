Не Шевченко. Польща оголосила ім’я нового тренера збірної

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт польського футбольного союзу.

Новим головним тренером збірної Польщі став колишній тренер варшавської "Легії" Чеслав Міхневич.

"31 січня 2022 року новим тренером збірної Польщі став Чеслав Міхневич. - Після багатьох розмов, аналізів і довгих роздумів я зробив вибір, яким я задоволений і вважаю його найкращим з можливих у нинішніх умовах. Тренер Міхневич переконав мене своїм конкретним планом. Наша головна мета - матчі плей-офф і, як ми обидва вважаємо, вихід на чемпіонат світу в Катарі", - сказав Цезарій Кулеша, президент Польської футбольної асоціації.

52-річний тренер підписав контракт до кінця року з можливістю продовження.

Андрій Шевченко і збірна Польщі

ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити збірну Польщі.

Пізніше з’явилася інформація, що Шевченко згоден тренувати Польщу, якщо йому заплатять три мільйоно на рік.

Колишній прес-секретар Андрія Шевченка, Микола Васильков написав, що Шевченко погодив контракт зі збірною Польщі та стане головним тренером польської збірної 31 січня.

Згодом український журналіст Ігор Циганик написав, що Шевченко не зміг розірвати контракт з "Дженоа" та не зможе очолити збірну Польщі.