Польша под вопросом. Шевченко не удалось расторгнуть контракт с "Дженоа", - СМИ

По информации телеведущего Игоря Цыганика, Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа".

Игорь Цыганик в своем Twitter дал свежую информацию о возможной работе Шевченко в сборной Польши.

"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоа не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" – написал журналист.

Ранее польские СМИ сообщали, что фаворитом на должность тренера сборной Польши был украинский тренер Андрей Шевченко.

31 января польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной.