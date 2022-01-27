Польша под вопросом. Шевченко не удалось расторгнуть контракт с "Дженоа", - СМИ
Фото: Андрей Шевченко (twitter.com/GenoaCFC)
По информации телеведущего Игоря Цыганика, Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа".
Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.
Игорь Цыганик в своем Twitter дал свежую информацию о возможной работе Шевченко в сборной Польши.
"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоа не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" – написал журналист.
Ранее польские СМИ сообщали, что фаворитом на должность тренера сборной Польши был украинский тренер Андрей Шевченко.
31 января польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной.
Напомним, что Клаудио Раньери стал конкурентом Шевченка за должность главного тренера сборной Польши.