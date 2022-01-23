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Шевченко согласился возглавить сборную Польши, - СМИ

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Польша, Воскресенье 23 января 2022 20:44
Шевченко согласился возглавить сборную Польши, - СМИ Фото: Андрей Шевченко (twitter.com/GenoaCFC)
Автор: РБК-Украина

По информации Telegram-канала, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Андрея Шевченко Николаю Василькову, Шевченко станет новым тренером сборной Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "vZbirna".

Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта, заявил источник в окружении Шевченко.

По его словам, украинский тренер будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные - спонсоры. Осталось согласовать нюансы контракта с "Дженоа".

31 января Польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной и вероятнее всего им станет Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко может стать тренером сборной Польши, если ему будет предложен контракт на 3 миллиона евро.

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Андрей Шевченко
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