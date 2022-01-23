Шевченко согласился возглавить сборную Польши, - СМИ
По информации Telegram-канала, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Андрея Шевченко Николаю Василькову, Шевченко станет новым тренером сборной Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "vZbirna".
Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта, заявил источник в окружении Шевченко.
По его словам, украинский тренер будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные - спонсоры. Осталось согласовать нюансы контракта с "Дженоа".
31 января Польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной и вероятнее всего им станет Андрей Шевченко.
Ранее сообщалось, что Шевченко может стать тренером сборной Польши, если ему будет предложен контракт на 3 миллиона евро.