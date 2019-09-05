Шевченко отправил Коноплянку в "Шахтер" за игровой практикой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что отпустил Евгения Коноплянку в донецкий "Шахтер", чтобы он сыграл в спарринге с "Колосом". Об этом сообщает tribuna.com.

"Для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы Женя играл, постоянно получал игровую практику и выступал в хорошем клубе. "Шахтер" - ведущая команда Украины вместе с "Динамо". "Горняки" будут представлять страну в Лиге чемпионов. Важно, чтобы Женя выиграл конкуренцию и играл", - сказал наставник национальной команды.

Добавим, что товарищеский матч между "Колос" и "Шахтером" начался в 11:00. Коноплянка дебютировал за "горняков" в этом поединке. Евгений отыграл 45 минут, результативными действиями не отметился. В перерыве его заменили на Олега Очеретько.

После поединка игрок вернется в расположение сборной Украины.

Отметим, подопечные Шевченко сейчас готовятся к отборочному матчу Евро-2020 с Литвой (7 сентября, Вильнюс) и спаррингу Нигерией (10 сентября, Днепр). На товарищеский поединок с трехкратным чемпионом Африки подопечные Андрея Шевченко выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.