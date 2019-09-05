Шевченко відправив Коноплянку в "Шахтар" за ігровою практикою

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що відпустив Євгена Коноплянку в донецький "Шахтар", щоб він зіграв у спарингу з "Колосом". Про це повідомляє tribuna.com.

"Для мене, як для тренера збірної, важливо, щоб Женя грав, постійно отримував ігрову практику і виступав в хорошому клубі. "Шахтар" - провідна команда України разом з "Динамо". "Гірники" представлятимуть країну в Лізі чемпіонів. Важливо, щоб Женя виграв конкуренцію і грав", - сказав наставник національної команди.

Додамо, що товариський матч між "Колосом" та "Шахтарем" розпочався об 11:00. Коноплянка дебютував за "гірників" у цьому поєдинку. Євген відіграв 45 хвилин, результативними діями не відзначився. У перерві його замінили на Олега Очеретька.

Після поєдинку гравець повернеться у розташування збірної України.

Зазначимо, підопічні Шевченка зараз готуються до відбіркового матчу Євро-2020 з Литвою (7 вересня, Вільнюс) і спарингу Нігерією (10 вересня, Дніпро). На товариський поєдинок із триразовим чемпіоном Африки підопічні Андрія Шевченка вийдуть в резервній формі білого кольору. Це перше використання такого комплекту в поєдинках, який був представлений ще ​​у вересні минулого року.