Сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле

Фото: игроки сборной Украины (Павел Кубанов/ffu.ua)

Это необходимо перед матчем отбора к Евро -2020

Национальная команда Украины проведет занятия на искусственном газоне в Ирпене под Киевом. Как сообщается на сайте Украинской федерации футбола, такая тренировка необходимо, поскольку отборочный поединок к Евро-2020 с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

"Сине-желтые соберутся на свой сентябрьский сбор 2 сентября. После квалификационной игры с Литвой, который начнется 7 сентября в 19:00 по киевскому времени, "сине-желтые" переместятся в Днепр.

10 сентября в 21:30 на стадионе "Днепр-Арена" начнется товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии, после которого программа сентябрьского сбора будет исчерпана.

Отметим, что на спарринг с трехкратным чемпионом Африки подопечные Андрея Шевченко выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.

Напомним, сборная Украины впервые в истории проведет матч в Запорожье. Украинская команда проведет товарищеский матч против Эстонии 14 ноября на стадионе "Славутич-Арена".