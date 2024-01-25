Шевченко назвав пріоритетні напрями діяльності на посаді президента УАФ

XXVI конгрес асоціації обрав володаря "Золотого м'яча-2004" президентом УАФ. За його кандидатуру проголосували 93 делегати. Не голосував за Шевченка лише він сам.

"Я вдячний ще раз, дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Як ви всі чули, це зробити все, щоб футбол в Україні розвивався в таких дуже важких умовах – повномасштабна війна. Ми повинні зробити все для цього. Підготувати національну команду, олімпійську команду, футзал, жіночий футбол. Це все напрямки дуже важливі", – заявив новий президент УАФ.

Шевченко також анонсував перехід асоціації під його керівництвом до прозорої діяльності. Команда нових функціонерів готова працювати, а роботу попередньої оцінить незалежний аудит. Його проведе компанія Crowe.

Шевченко – президент УАФ

Легендарний футболіст був безальтернативним кандидатом. Перед його обранням делегати конгресу проголосували за припинення повноважень екс-очільника організації Андрія Павелка.

Після обрання Шевченко запропонував зменшити кількість віце-президентів до трьох. Ними стали Павло Бойчук (перший віце-президент), Сергій Ребров і Олександр Шевченко. Раніше в УАФ було аж 14 віце-президентів.

Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Його попередник Павелко торік опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави. Шевченко та Павелко – куми і співпрацювали в ролях керманича збірної та президента асоціації.