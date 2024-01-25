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Юрист, багаторічний партнер і однофамілець. Шевченко презентував свою команду в УАФ

Київ, Четвер 25 січня 2024 14:22
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Юрист, багаторічний партнер і однофамілець. Шевченко презентував свою команду в УАФ Фото: Андрій Шевченко та Сергій Ребров відновлять зірковий тандем (facebook.com/shevaofficial)
Автор: Антон Федорців

Новообраний президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко завів у керівну верхівку організації нового першого віце-президента та двох віце-президентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Позачерговий конгрес асоціації затвердив заступників нового очільника організації. Ними стали запропоновані президентом кандидати.

Першим віце-президентом УАФ став правник Павло Бойчук, із яким Шевченко нібито співпрацює понад два десятиліття. Крісла віце-президентів асоціації дісталися головному тренеру збірної України Сергію Реброву та голові Львівської асоціації футболу Олександру Шевченку. За всіх трьох претендентів подали 93 голоси "за".

Перед обранням Бойчука, Реброва та Шевченка делегати конгресу підтримали пропозицію нового президента УАФ зменшити загальну кількість віце-президентів із 14-ти до трьох. Із попереднього складу заступників очільника асоціації ніхто своєї посади не зберіг.

Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Він замінив на посаді Андрія Павелка, який торік опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави. Шевченко та Павелко – куми і співпрацювали в ролях керманича збірної та президента асоціації.

До слова, раніше розібрали нюанси безальтернативних виборів президента УАФ із Шевченком-кандидатом.

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Андрій Шевченко Сергей Ребров
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