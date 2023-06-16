Президента УАФ Павелка відправили в ізолятор на 60 діб: що трапилося

Суддя Шевченківського районного суда Львова ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу щодо президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Він перебуватиме в слідчому ізоляторі мінімум два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FootballHub .

Футбольний функціонер опинився в СІЗО на 60 діб. Запобіжний захід замінили за клопотанням прокурора.

Слідчий суддя Білинська ухвалила рішення у п'ятницю вранці. Клопотання розглядали впродовж учорашнього дня. Тепер Павелко поїде в ізолятор до 14 серпня включно. Внесена ним раніше застава в розмірі 9,88 млн гривень перерахована на користь держави.

Торік у листопаді Печерський райсуд столиці заарештував Павелка за підозрою в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів. Тоді функціонер залишився на волі завдяки внесеній заставі.

Щодо президента УАФ є й інші провадження. За даними FootballHub, інші справи нібито стосуються розкрадання коштів від УЄФА, погроз фізичного насильства та залякування журналіста. Сам Павелко називав усі звинувачення "безперспективними та штучними".

Хто такий Андрій Павелко

Український підприємець, політик і спортивний функціонер. Був депутатом Дніпровської міської ради та Верховної Ради VII та VIII скликань.

У березні 2015 року обраний президентом Федерації футболу України, що згодом трансформувалася в УАФ. Пізніше ввійшов до низки комітетів УЄФА, нині входить до виконавчого комітету спілки. У структурі ФІФА був членом дисциплінарного комітету.

За час перебування на посаді президента УАФ потрапив до низки скандалів. Зокрема, його пасербиця сфотографувалася в автомобілі з Кубком чемпіонів, який мав бути під спецохороною перед фіналом Ліги чемпіонів. Резонанс викликала і відставка Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України, коли Павелко не продовжив із ним контракт.