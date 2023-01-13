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Шевченка, Суркіса та Шуфрича офіційно виключили зі складу НОК

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П'ятниця 13 січня 2023 15:02
Шевченка, Суркіса та Шуфрича офіційно виключили зі складу НОК Фото: Андрій Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зі складу Національного олімпійського комітету України офіційно виключили Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та ще низку осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Генеральної асамблеї НОК України.

Зазначимо, що окрім вищезазначених осіб зі складу НОК також виключили Жана Беленюка, Георгія Зубка, Андрія Кожемякіна та Євгенія Проніна.

Раніше Виконком виключив цих осіб зі складу НОК, а тепер Генасамблея затвердила це рішення.

Нагадаємо, раніше було обрано нових членів Національного олімпійського комітету. Зокрема, до нього увійшли футбольний функціонер Григорій Суркіс та представник Федерації стрілянини з лука Нестор Шуфрич.

Згодом Андрій Шевченко оголосив про свій вихід із НОК через незгоду з новим складом комітету.

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк також написав офіційну заяву з проханням виключити його зі складу НОК.

При цьому члени виконкому задовольнили заяви про складання повноважень членів НОК Суркіса, Шуфрича та Кожем'якіна.

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