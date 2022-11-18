Шевченко оголосив про свій вихід зі складу НОК

Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету, пославшись на новий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Андрія Шевченка.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поряд з Україною і допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу", - зазначив Шевченко.

За його словами, Україна платить за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців, тому всі мають бути гідними їх.

Президент УАФ Андрій Павелко також заявив про вихід зі складу НОК.

За його словами, підсумки вчорашньої Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві через обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

"В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях усіх рівнів, до складу українського НОК включають осіб від проросійських політичних угруповань.

Я особисто голосував проти відповідних рішень. А тому як учасник Асамблеї та представник команди НОК припиняю своє членство в Комітеті доти, доки ситуацію не буде виправлено", - зазначив Павелко.