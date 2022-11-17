Гутцайт став президентом НОК. Також обрано нових членів комітету: подробиці

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт "НОК України".

Під час звітно-виборчої асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта проголосували 123 делегати. Також на посаду президента НОК претендував Жан Беленюк (22 делегати) й Ігор Малинський (2 делегати). Як відзначає "Радіо свобода", новими членами Національного олімпійського комітету період 2022–2026 років стали: Григорій Суркіс;

Олександр Усик;

Андрій Шевченко;

Марина Бех-Романчук;

Лілія Подкопаєва та інші. Зокрема, до персонального складу членів НОК включили: представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу;

представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця. Чим відзначився Гутцайт: олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні;

тренер і президент федерації фехтування України;

у 2018 році очолював посаду директора Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації;

з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.