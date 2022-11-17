Гутцайт став президентом НОК. Також обрано нових членів комітету: подробиці
Фото: Вадим Гутцай, новий президент НОК (facebook.com/vgytzait)
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт "НОК України".
Під час звітно-виборчої асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта проголосували 123 делегати. Також на посаду президента НОК претендував Жан Беленюк (22 делегати) й Ігор Малинський (2 делегати).
Як відзначає "Радіо свобода", новими членами Національного олімпійського комітету період 2022–2026 років стали:
- Григорій Суркіс;
- Олександр Усик;
- Андрій Шевченко;
- Марина Бех-Романчук;
- Лілія Подкопаєва та інші.
Зокрема, до персонального складу членів НОК включили:
- представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу;
- представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця.
Чим відзначився Гутцайт:
- олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні;
- тренер і президент федерації фехтування України;
- у 2018 році очолював посаду директора Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації;
- з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.
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