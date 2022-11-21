Беленюк попросив виключити його зі складу НОК

Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк написав офіційну заяву з проханням виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"У "такому" НОК не можу собі дозволити затриматися надовго", - написав Беленюк.

Зазначимо, що 17 листопада новим президентом НОК обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, а до складу комітету було зокрема обрано колишніх членів "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

На тлі цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід із НОК через незгоду з новим складом комітету.

Шуфрич і Суркіс також ухвалили відповідне рішення.

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