Беленюк попросив виключити його зі складу НОК
Олімпійський чемпіон та нардеп Жан Беленюк написав офіційну заяву з проханням виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"У "такому" НОК не можу собі дозволити затриматися надовго", - написав Беленюк.
Фото: заява Беленюка (facebook.com/zhanbeleniuk)
Зазначимо, що 17 листопада новим президентом НОК обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, а до складу комітету було зокрема обрано колишніх членів "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.
На тлі цього Андрій Шевченко оголосив про свій вихід із НОК через незгоду з новим складом комітету.
Шуфрич і Суркіс також ухвалили відповідне рішення.
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