У шести районах Києва проблеми зі світлом, область ввела екстрені відключення

Обстріл Києва 10 жовтня

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Києву. У місті пролунали серії потужних вибухів, працювала протиповітряна оборона. Об'єкти енергетичної інфраструктури стали основними цілями ворога.

За даними Міненерго, тієї ночі російські війська завдали масованих ударів по енергооб'єктах по всій країні.

Внаслідок обстрілів у Києві постраждали люди. Спочатку повідомлялося про дев'ятьох поранених, п'ятеро з яких було госпіталізовано, проте пізніше кількість травмованих зросла до 12.

Через наслідки масованої атаки робота київського метрополітену сьогодні, 10 жовтня, відбувається з обмеженнями. Збільшено інтервали руху поїздів, тимчасово закрито частину станцій зеленої гілки.

Також відомо, що внаслідок нічного обстрілу РФ, "Укралізниця" обмежила рух низки пасажирських і приміських поїздів у Київській області.

Детальніше про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.