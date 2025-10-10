Нічна атака створила проблеми з рухом поїздів на Київщині
Внаслідок нічного обстрілу РФ, "Укралізниця" обмежила рух низки пасажирських і приміських поїздів у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії "Укрзалізниця".
Через ворожі удари та відсутність напруги, ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка в обох напрямках.
Затримки приміських поїздів на ділянці становлять до 30 хвилин.
Зокрема, йдеться про такі рейси:
- № 6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик;
- № 6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво;
Також затримується поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станції Коржі.
Крім того, через вплив бойових дій поїзд №7401 Синельникове-1 - Дніпро прямує з початкової станції з запізненням 54 хвилини.
Поїзд № 6272 Синельникове-1 - Лозова прямує з початкової станції із затримкою 1 година.
Нагадаємо, цієї ночі російський агресор масовано атакував Київ, Дніпро, Запоріжжя та низку областей ударними дронами і балістичними ракетами.
