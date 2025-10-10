В шести районах Киева проблемы со светом, область ввела экстренные отключения

Как сообщают энергетики, причиной стали локальные аварии в сети, вызванные последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В то же время на Киевщине по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. При этом стандартные графики отключений пока не действуют.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах столицы. В компании призвали жителей Киева и области экономно потреблять электроэнергию.