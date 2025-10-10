ua en ru
У шести районах Києва проблеми зі світлом, область ввела екстрені відключення

П'ятниця 10 жовтня 2025 08:18
У шести районах Києва проблеми зі світлом, область ввела екстрені відключення Фото: у шести районах Києва проблеми зі світлом, область ввела екстрені відключення (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

10 жовтня у Києві зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів столиці. В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Київській області.

Як повідомляють енергетики, причиною стали локальні аварії в мережі, спричинені наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас на Київщині за наказом НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії. При цьому стандартні графіки відключень наразі не діють.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють", - йдеться у повідомленні.

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання у постраждалих районах столиці. У компанії закликали мешканців Києва та області економно споживати електроенергію.

Обстріл Києва 10 жовтня

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Києву. У місті пролунали серії потужних вибухів, працювала протиповітряна оборона. Об'єкти енергетичної інфраструктури стали основними цілями ворога.

За даними Міненерго, тієї ночі російські війська завдали масованих ударів по енергооб'єктах по всій країні.

Внаслідок обстрілів у Києві постраждали люди. Спочатку повідомлялося про дев'ятьох поранених, п'ятеро з яких було госпіталізовано, проте пізніше кількість травмованих зросла до 12.

Через наслідки масованої атаки робота київського метрополітену сьогодні, 10 жовтня, відбувається з обмеженнями. Збільшено інтервали руху поїздів, тимчасово закрито частину станцій зеленої гілки.

Також відомо, що внаслідок нічного обстрілу РФ, "Укралізниця" обмежила рух низки пасажирських і приміських поїздів у Київській області.

Детальніше про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.

