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У шести областях України скасували відключення світла: де ще діють обмеження

Харків, Субота 30 березня 2024 12:08
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У шести областях України скасували відключення світла: де ще діють обмеження Фото: у Харківській області діють графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла станом на ранок 30 березня були скасовані у шести областях України. Але у Харківській області продовжують діяти обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Ввечері 29 березня відключення світла вводилися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

Станом на ранок графіки аварійних відключень не застосовуються, окрім Харківської області. Знеструмлені 120 тисяч споживачів у регіоні. Причина - значні пошкодження обладнання та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

Також внаслідок нічної атаки в Одеській області аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій. Там знеструмлені були 70 тисяч споживачів, вони вже зі світлом.

Обстріл України 29 березня

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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