У шести областях України скасували відключення світла: де ще діють обмеження

Відключення світла станом на ранок 30 березня були скасовані у шести областях України. Але у Харківській області продовжують діяти обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Ввечері 29 березня відключення світла вводилися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Станом на ранок графіки аварійних відключень не застосовуються, окрім Харківської області. Знеструмлені 120 тисяч споживачів у регіоні. Причина - значні пошкодження обладнання та неможливість передати необхідний обсяг електроенергії. Також внаслідок нічної атаки в Одеській області аварійно відключалось обладнання на одній з підстанцій. Там знеструмлені були 70 тисяч споживачів, вони вже зі світлом.