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В шести областях Украины отменили отключения света: где еще действуют ограничения

Харьков, Суббота 30 марта 2024 12:08
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В шести областях Украины отменили отключения света: где еще действуют ограничения Фото: в Харьковской области действуют графики отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света по состоянию на утро 30 марта были отменены в шести областях Украины. Но в Харьковской области продолжают действовать ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Вечером 29 марта отключения света вводились в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях.

На утро графики аварийных отключений не применяются, кроме Харьковской области. Обесточены 120 тысяч потребителей в регионе. Причина - значительные повреждения оборудования и невозможность передать необходимый объем электроэнергии.

Также в результате ночной атаки в Одесской области аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций. Там обесточены были 70 тысяч потребителей, они уже со светом.

Обстрел Украины 29 марта

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Удар врага снова был нацелен на энергетику. Оккупанты атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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Минэнерго Харьков Электроэнергия Война в Украине Отключения света
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