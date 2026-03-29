Шенген на паузі? Польща закриває кордони з ЄС через провокації РФ та Білорусі

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації ухвалило стратегічне рішення продовжити тимчасовий прикордонний контроль на межі з Німеччиною та Литвою ще на пів року - до 1 жовтня 2026 року.

Цей крок став прямою відповіддю на триваючу гібридну агресію з боку режимів Путіна та Лукашенка, які використовують нелегальну міграцію як зброю для дестабілізації Європейського Союзу.

Так, замість вільного пересування, характерного для Шенгенської зони, на мандрівників тепер чекатимуть суворі перевірки.

До патрулювання залучено не лише прикордонників, а й поліцію та підрозділи Сил територіальної оборони (WOT).

Географія контролю: 63 стратегічні пункти: Перевірки охоплять 50 точок на кордоні з Німеччиною та 13 — на межі з Литвою. До списку контрольованих об'єктів знову включили парк Мужаковський, щоб унеможливити проникнення диверсійних груп через пішохідні та веломаршрути.

Чому це важливо для безпеки Європи

Варшава чітко дає зрозуміти: міграційна криза на кордоні - це не випадковість, а ретельно спланована операція спецслужб РФ та Білорусі. Продовження контролю є необхідним заходом, щоб перерізати канали незаконного трафіку людей, якими Кремль намагається "промацати" слабкі місця в обороні НАТО та ЄС.

"Ми діємо на випередження. Загроза громадському порядку та внутрішній безпеці через штучно створені міграційні потоки залишається критичною", — наголошують у польському МВС.

Юридичний фронт та право на захист

Згідно з Шенгенським кодексом, Польща має повне право обмежувати вільний рух на термін до двох років у разі виникнення серйозних загроз. Повідомлення про посилення заходів уже надіслано до Єврокомісії та Європарламенту. Для союзників України це черговий сигнал: Польща бере на себе роль головного безпекового хабу Східної Європи, захищаючи тили, поки Україна тримає фронт.

Що варто знати мандрівникам

З 5 квітня 2026 року будь-який транспортний засіб на в’їзді чи виїзді з Польщі може бути зупинений для ретельного огляду. Документи: Обов'язкова наявність оригіналів паспортів або ID-карток. Логістика: Можливі затримки на пунктах пропуску, особливо в пікові літні місяці.