Страх перед ЗСУ? Лукашенко терміново будує нову прикордонну заставу впритул до України
У Білорусі планується будівництво ще однієї прикордонної застави на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Флагшток".
Отож, у Гомельській області, всього за кілька сотень метрів від межі з Україною, розпочинається будівництво нового комплексу прикордонної застави. Подробиці будівництва стали відомі з тендерної документації Гомельського обласного Управління капітального будівництва, яку дослідили журналісти видання "Флагшток".
Новий мілітарний об’єкт зведуть у Наровлянському районі, поблизу населеного пункту Свєча. Майданчик для будівництва обрано максимально близько до України - всього за 860 метрів від села, безпосередньо біля українського кордону.
За планом, застава у Свєчі стане копією об’єкта в селі Борове, відкритого у 2024 році. До складу комплексу увійдуть:
- адміністративна будівля та гуртожиток для військових;
- вежа зв’язку та пітомник для службових собак;
- автономна інфраструктура: власна АЗС та потужні дизель-генератори;
- спеціальні майданчики для зберігання інженерного обладнання та строєвої підготовки.
Загальна площа земельної ділянки становить 6,5 га. Вартість робіт оцінюється майже в 1 млн білоруських рублів (приблизно 300 тисяч доларів), а завершити будівництво планують до початку серпня 2026 року.
Зазначимо, що цей об’єкт - лише частина масштабної програми мілітаризації півдня Білорусі. Так, на початку 2026 року Держприкордонкомітет РБ оголосив про намір відкрити одразу п’ять нових комплексів у Гомельській та Брестській областях.
Нагадаємо, що на днях президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав КНДР з офіційним візитом, під час якого провів переговори з лідером країни. Сторони обговорили подальший розвиток політичного, економічного та військового співробітництва, а також питання зміцнення двосторонніх відносин. Візит відбувся на тлі посилення міжнародної ізоляції обох країн.
А раніше до Мінська приїздив спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул. Він обговорював можливий візит диктатора Олександр Лукашенка до Сполучених Штатів.