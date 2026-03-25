Латвія вручила ноту протесту РФ через інцидент на кордоні з дронами

Латвія висловила офіційний протест Росії через порушення повітряного простору безпілотником, який залетів із території РФ у ніч на 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Латвії.

Деталі дипломатичного протесту

Сьогодні, 25 березня 2026 року, МЗС Латвії викликало Тимчасового повіреного у справах РФ. Представнику російського посольства вручили ноту, яка категорично засуджує вторгнення БпЛА в латвійське небо.

Латвійська сторона наголосила, що агресивна війна Росії проти України створює непередбачувані ризики для безпеки всього регіону.

"Агресивна війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН", - підкреслили в МЗС.

Рига вчергове висунула вимогу до Кремля "припинити агресію та вивести російські збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України".

Реакція на обстріли України

Під час зустрічі латвійські дипломати також окремо засудили масовані авіаудари РФ по цивільній інфраструктурі України, що відбулися 24 березня. Зокрема, йшлося про атаки на Львівську область, де постраждали мирні мешканці та об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Це частина варварського нападу Росії не лише на народ України, але й на глибоке історичне та культурне коріння України", - зазначили в МЗС Латвії, зазначивши, що ці дії є свідомим нищенням ідентичності.