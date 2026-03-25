ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Латвія вручила ноту протесту РФ через інцидент на кордоні з дронами

21:30 25.03.2026 Ср
2 хв
Як відреагувала офіційна Рига та яку вимогу висунули Кремлю?
aimg Сергій Козачук
Латвія вручила ноту протесту РФ через інцидент на кордоні з дронами

Латвія висловила офіційний протест Росії через порушення повітряного простору безпілотником, який залетів із території РФ у ніч на 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Латвії.

Читайте також: Був з вибухівкою: військові розкрили нові деталі про дрон, який "заблукав" у Латвії

Деталі дипломатичного протесту

Сьогодні, 25 березня 2026 року, МЗС Латвії викликало Тимчасового повіреного у справах РФ. Представнику російського посольства вручили ноту, яка категорично засуджує вторгнення БпЛА в латвійське небо.

Латвійська сторона наголосила, що агресивна війна Росії проти України створює непередбачувані ризики для безпеки всього регіону.

"Агресивна війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН", - підкреслили в МЗС.

Рига вчергове висунула вимогу до Кремля "припинити агресію та вивести російські збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України".

Реакція на обстріли України

Під час зустрічі латвійські дипломати також окремо засудили масовані авіаудари РФ по цивільній інфраструктурі України, що відбулися 24 березня. Зокрема, йшлося про атаки на Львівську область, де постраждали мирні мешканці та об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Це частина варварського нападу Росії не лише на народ України, але й на глибоке історичне та культурне коріння України", - зазначили в МЗС Латвії, зазначивши, що ці дії є свідомим нищенням ідентичності.

Деталі про дрон, який "заблукав" у Латвії

Нагадаємо, сьогодні вночі російський дрон, який залетів у повітряний простір Латвії з боку РФ, був оснащений вибухівкою. За даними латвійських військових, ворожий БпЛА йшов на малій висоті, а його політ тривав 24 хвилини.

Крім того, 25 березня російські безпілотники залетіли одразу до кількох країн Балтії. В Естонії один із дронів врізався в димар електростанції, тоді як у Латвії зафіксували вибух іншого апарата, на місці якого згодом знайшли уламки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Латвія Дрони Атака дронів
Новини
Аналітика
