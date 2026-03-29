Шенген на паузе? Польша закрывает границы с ЕС из-за провокаций РФ и Беларуси

07:27 29.03.2026 Вс
3 мин
Этот шаг стал прямым ответом на продолжающуюся гибридную агрессию со стороны режимов Путина и Лукашенко
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: на границе с Польшей (Getty Images)

Польша продлила временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой до 1 октября 2026 года, объяснив это угрозами гибридной миграционной атаки со стороны режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Министерство внутренних дел и администрации приняло стратегическое решение продлить временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой еще на полгода - до 1 октября 2026 года.

Этот шаг стал прямым ответом на продолжающуюся гибридную агрессию со стороны режимов Путина и Лукашенко, которые используют нелегальную миграцию как оружие для дестабилизации Европейского Союза.

Так, вместо свободного передвижения, характерного для Шенгенской зоны, путешественников теперь будут ждать строгие проверки.

К патрулированию привлечены не только пограничники, но и полиция и подразделения Сил территориальной обороны (WOT).

География контроля

Проверки охватят 50 точек на границе с Германией и 13 - на границе с Литвой. В список контролируемых объектов снова включили парк Мужаковский, чтобы исключить проникновение диверсионных групп через пешеходные и веломаршруты.

Почему это важно для безопасности Европы

Варшава четко дает понять: миграционный кризис на границе - это не случайность, а тщательно спланированная операция спецслужб РФ и Беларуси. Продолжение контроля является необходимой мерой, чтобы перерезать каналы незаконного трафика людей, которыми Кремль пытается "прощупать" слабые места в обороне НАТО и ЕС.

"Мы действуем на опережение. Угроза общественному порядку и внутренней безопасности из-за искусственно созданных миграционных потоков остается критической", - отмечают в польском МВД.

Юридический фронт и право на защиту

Согласно Шенгенскому кодексу, Польша имеет полное право ограничивать свободное движение на срок до двух лет в случае возникновения серьезных угроз. Сообщение об усилении мер уже направлено в Еврокомиссию и Европарламент. Для союзников Украины это очередной сигнал: Польша берет на себя роль главного хаба безопасности Восточной Европы, защищая тылы, пока Украина держит фронт.

Что стоит знать путешественникам

С 5 апреля 2026 года любое транспортное средство на въезде или выезде из Польши может быть остановлено для тщательного осмотра.

Поэтому, если вы планируете пересекать границу с Германией или Литвой после 5 апреля:

  1. Имейте при себе оригиналы документов (загранпаспорт или ID-карту).

  2. Закупить дополнительное время на поездку, поскольку выборочные проверки могут вызвать пробки на пунктах пропуска.

  3. Особое внимание уделяйте маршрутам через популярные туристические зоны и веломаршруты, где контроль теперь усилен.

