Схема на понад 150 млн грн: НАБУ і САП оголосили 8 підозр у справі про кошти НГУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.
Вказано, що підозри отримали:
Усім фігурантам інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб - ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)
НАБУ та САП з'ясували, що у 2024 році Нацгвардії знадобилося приміщення для зберігання продовольства. Замість того щоб придбати нерухомість безпосередньо у власників, посадовці НГУ домовилися з підприємцями.
Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)
Ті придбали необхідне приміщення на підконтрольну їм компанію, а потім перепродали його Нацгвардії за штучно завищеною ціною. Унаслідок цього державі завдали збитків на понад 143 млн грн.
Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)
Щоб надати оборудці вигляду законної угоди, до схеми залучили директорів оціночних компаній. За винагороду вони підробили звіт про вартість майна, після чого незаконно отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.
Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)
Ба більше, слідство встановило ще один епізод. Підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи понад 7 млн грн бюджетних коштів під час закупівель сонячних електростанцій для військових частин і шин для бронетранспортерів.
Восьмеро осіб отримали підозри у справі про заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії (Фото: nabu.gov.ua)
Після отримання незаконних доходів посадовці НГУ суттєво покращили свій матеріальний стан. Зокрема, вони придбали автомобілі преміумкласу, земельні ділянки під забудову поблизу Києва, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. доларів.
На це майно, а також на вилучені у підприємців 340 тис. доларів і 99,7 тис. євро наклали арешт.
Підозрюваних посадовців НГУ відсторонили від посад ще у 2025 році за результатами службового розслідування. Це сталося після перших обшуків, проведених детективами НАБУ.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють можливу причетність до оборудки інших осіб і перевіряють факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
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