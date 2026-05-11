Єрмак відреагував на підозру від НАБУ і САП

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з "відмиванням" грошей на елітному будівництві, зробив першу заяву про ситуацію, що склалася.

Екскерівник ОП зазначив, що він надасть коментарі, коли "завершаться слідчі дії".

У відповідь на уточнювальне запитання журналістів про кооператив "Династія" він наголосив, що в його власності немає жодних приватних будинків, він володіє лише однією квартирою.

При цьому, коментуючи чутки про те, що він присутній на "плівках Тимура Міндіча" під псевдонімом "Хірург", Єрмак сказав:

"Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені у мене немає".

Підозра Єрмаку

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, у ЗМІ з'явилися чутки про те, що НАБУ та САП проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У мережі з'явилися відео, на яких Єрмака у центрі Києва помітили із правоохоронцями.

Після цього в НАБУ та САП заявили про те, що їм вдалося викрити угруповання, яке причетне до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. У рамках цієї справи підозра була вручена колишньому керівнику ОП.

Правоохоронці не розкривали ім'я фігуранта, але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Андрія Єрмака.