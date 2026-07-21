НАБУ и САП сообщили о подозрении 8 фигурантам дела о средствах Нацгвардии

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
Указано, что подозрения получили:
Всем фигурантам инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)
НАБУ и САП выяснили, что в 2024 году Нацгвардии понадобилось помещение для хранения продовольствия. Вместо того, чтобы приобрести недвижимость непосредственно у владельцев, чиновники НГУ договорились с предпринимателями.
Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)
Те приобрели необходимое помещение для подконтрольной им компании, а затем перепродали его Нацгвардии по искусственно завышенной цене. В результате государству нанесли ущерб более чем на 143 млн грн.
Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)
Чтобы придать сделке вид законного соглашения, к схеме привлекли директоров оценочных компаний. За вознаграждение они подделали отчет о стоимости имущества, после чего незаконно полученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.
Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)
Более того, следствие установило еще один эпизод. Предприниматели в сговоре с должностными лицами НГУ завладели более 7 млн грн бюджетных средств при закупках солнечных электростанций для военных частей и шин для бронетранспортеров.
Восемь человек получили подозрения в деле о завладении более 150 млн грн Национальной гвардии (Фото: nabu.gov.ua)
После получения незаконных доходов должностные лица НГУ существенно улучшили свое материальное состояние. В частности, они приобрели автомобили премиумкласса, земельные участки под застройку вблизи Киева, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тысяч долларов.
На это имущество, а также на изъятые у предпринимателей 340 тысяч долларов и 99,7 тысяч евро наложили арест.
Подозреваемых должностных лиц НГУ отстранили от должностей еще в 2025 году по результатам служебного расследования. Это произошло после первых обысков, проведенных детективами НАБУ.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают возможную причастность к схеме других лиц и проверяют факты легализации средств, полученных преступным путем.
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