Схема на мільйони: гіди на Евересті труїли туристів, щоб заробити на їхньому "порятунку"

Поліція Непалу викрила масштабну шахрайську схему на Евересті: гідів підозрюють у навмисному отруєнні іноземних альпіністів, аби інсценувати їхнє рятування та отримувати виплати від страхових компаній. Загальна сума збитків сягає 20 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Як це працювало

За даними слідства, шахраї використовували кілька методів, щоб змусити туристів погодитися на евакуацію. Речовини та продукти, які додавали до їжі, викликало симптоми, схожі на "гірську хворобу": нудоту, блювоту, запаморочення.

Після цього "постраждалим" радили негайно спускатися та викликати рятувальний гелікоптер. Вартість такої евакуації сягала десятків тисяч доларів.

Організатори схеми підробляли медичні документи та звіти про польоти, щоб підтвердити необхідність евакуації та завищували суми. Навіть якщо гелікоптер забирав одразу кількох людей, страховикам виставляли рахунок за кожного окремо.

Масштаби шахрайства

За даними поліції, між 2022 та 2025 роками жертвами шахраїв стали 4 782 іноземних альпіністи. Виявлено понад 300 випадків фейкових рятувальних операцій, загальна сума виставлених рахунків сягнула майже 20 млн доларів.

Станом на зараз заарештовано 11 осіб, ще 32 отримали звинувачення. Серед підозрюваних – шери, власники туристичних фірм, оператори гелікоптерів та навіть лікарі, які підробляли документи.

Реакція влади

Керівник Центрального слідчого бюро Непалу Манодж Кумар КС заявив, що через м’які покарання такі схеми процвітають роками.

"Коли немає покарання за злочин, він процвітає. Страхове шахрайство процвітало саме з цієї причини", - сказав він.

Розслідування почалося після того, як міжнародні страхові компанії пригрозили взагалі припинити страхування туристів у Непалі, якщо шахрайство не припиниться.