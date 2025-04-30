Обережно, гори зачиняються. Кого скоро не будуть пускати на Еверест

Уряд Непалу розробляє нові умови для тих, хто прагне підкорити найвищу вершину планети - Еверест. Відтепер доступ до гори може стати більш вибірковим: дозвіл на сходження отримуватимуть лише певні альпіністи.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Reuters розповідає, кого тепер будуть пускати підкоряти Еверест.

Вимоги стануть більш суворими

За новим законопроєктом, дозволи на підйом на Еверест зможуть отримати лише ті, хто вже здійснив успішне сходження на одну з гір, вищу за 7000 метрів.

Це має стати своєрідним фільтром, що допоможе відсіювати новачків, які не підготовлені до екстремальних умов на великій висоті. Особливу увагу приділяють безпеці в так званій "зоні смерті" - ділянці перед вершиною, де через брак кисню збільшується ризик фатальних наслідків.

У 2023 році Непал видав рекордну кількість дозволів - 478. Тоді ж загинули щонайменше 12 альпіністів, ще п’ятеро зникли безвісти. Саме перевантаження маршруту і недостатня підготовка частини туристів, на думку влади, спричинили таку кількість трагедій.

Еверест (фото: Вікіпедія)

Нові умови для гідів і суперечки щодо досвіду

Окрім жорсткіших вимог до самих альпіністів, зміни стосуються і провідників. Надалі супроводжувати експедиції зможуть лише громадяни Непалу. Це рішення має стимулювати розвиток місцевої гірської індустрії та надати більше можливостей для непальських шерпів.

Проте не всі міжнародні оператори згодні з такими обмеженнями. Деякі з них закликають визнати досвід сходження не лише на непальські вершини, а й на будь-які гори понад 7000 метрів у світі. Вони вважають, що жорсткі територіальні рамки можуть бути несправедливими щодо досвідчених альпіністів з інших регіонів.

Хоча закон ще не набув чинності, його ухвалення може суттєво змінити правила гри для всіх, хто мріє побачити Еверест зблизька.