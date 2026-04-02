Схема на миллионы: гиды на Эвересте травили туристов, чтобы заработать на их "спасении"

Полиция Непала разоблачила масштабную мошенническую схему на Эвересте: гидов подозревают в умышленном отравлении иностранных альпинистов, чтобы инсценировать их спасение и получать выплаты от страховых компаний. Общая сумма убытков достигает 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Как это работало

По данным следствия, мошенники использовали несколько методов, чтобы заставить туристов согласиться на эвакуацию. Вещества и продукты, которые добавляли в пищу, вызывали симптомы, похожие на "горную болезнь": тошноту, рвоту, головокружение.

После этого "пострадавшим" советовали немедленно спускаться и вызвать спасательный вертолет. Стоимость такой эвакуации достигала десятков тысяч долларов.

Организаторы схемы подделывали медицинские документы и отчеты о полетах, чтобы подтвердить необходимость эвакуации и завышали суммы. Даже если вертолет забирал сразу нескольких человек, страховщикам выставляли счет за каждого отдельно.

Масштабы мошенничества

По данным полиции, между 2022 и 2025 годами жертвами мошенников стали 4 782 иностранных альпиниста. Выявлено более 300 случаев фейковых спасательных операций, общая сумма выставленных счетов достигла почти 20 млн долларов.

По состоянию на сейчас арестованы 11 человек, еще 32 получили обвинения. Среди подозреваемых - шеры, владельцы туристических фирм, операторы вертолетов и даже врачи, которые подделывали документы.

Реакция властей

Руководитель Центрального следственного бюро Непала Манодж Кумар КС заявил, что из-за мягких наказаний такие схемы процветают годами.

"Когда нет наказания за преступление, оно процветает. Страховое мошенничество процветало именно по этой причине", - сказал он.

Расследование началось после того, как международные страховые компании пригрозили вообще прекратить страхование туристов в Непале, если мошенничество не прекратится.