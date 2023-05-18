Українка піднялася на Еверест лише через місяць після підкорення смертоносної Аннапурни

Українська альпіністка Анна Гуту піднялася на вершину Евересту, найвищої гори у світі. При цьому лише місяцем раніше вона підкорила ще один "восьмитисячник" - Аннапурна I, ставши першою вітчизняною спортсменкою, яка здійснила на нього успішне сходження.

Підкорювати Еверест Анна вирушила у складі команди Elite Exped, а керував групою відомий непалець Нірмал Пурджи.

Альпіністи піднімалися стандартним маршрутом з Непальської сторони, за допомогою шерп і кисневих балонів.

Так виглядає стандартний маршрут Еверестом (фото: 4sport.ua)

У цьому сходженні Анна Гуту, уродженка Одеської області, була зареєстрована як громадянка США.

На найвищу точку 8848 метрової гори вона піднялася 17 травня. Таким чином Анна стала восьмою жінкою з України на Евересті.

Тим часом у кар'єрі альпіністки це стала вже третя гора-"восьмитисячник".

Анна Гуту (фото: instagram.com/anyatraveler)

Так, минулої осені Гуту здійснила сходження на Манаслу (8163 м), на якій вона стала першою українкою, а 18 квітня цього року стала першою українкою на Аннапурні I (8091 м). Усі - у Гімалаях.

До речі, Аннапурна вважається однією з найнебезпечніших, і рівень смертності серед альпіністів за всі роки сходження на гору сягає близько 22%.

Анна Гуту в адміністративному районі Мананг в Непалі (фото: instagram.com/anyatraveler)

Ось як описувала Анна в Instagram свою експедицію місяць тому:

"Чому я вирішив піднятися на 10-у за висотою та одну з найсмертоносніших гір на Землі? Чи є відповідь, щоб досягти найвищих висот на Землі? Або скелелазіння - це просто спосіб побачити, як далеко ви можете зайти? Або це тільки тому, що Аннапурна випробувала мою "сутність". Виявила все краще і гірше. Ця гора абсолютно невблаганна, безособова і не підкоряється жодному вищому авторитету", - написала альпіністка.

Анна Гуту на Аннапурні I (фото: instagram.com/anyatraveler)

Гуту додала, що при сходженні на Аннапурну I у неї "була тисяча причин, щоб зупинитися, і лише кілька причин рухатися далі".

Сходження на Аннапурну I (фото: instagram.com/anyatraveler)

"І це були особисті та унікальні причини, які підтримували мене. Усім, хто не лізе. Будь ласка, прийміть мою любов до альпінізму. Будь ласка, знайте, що це те, що робить мене живою, це паливо, яке рухає мною на індивідуальному рівні", - йдеться у публікації.

Відео: експедиція на Аннапурну

А вже після квітневої експедиції Анна здійснила чергове успішне сходження - цього разу на вершину світу, гору Еверест.

Анна на гірському базовому таборі Евересту (фото: instagram.com/anyatraveler)

Підкорення Евересту (фото: instagram.com/stories/anyatraveler)