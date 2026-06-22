Схема на 198 мільярдів. Голова ДПС порівняла виведення капіталу за кордон з державною зрадою

В Україні викрили масштабну системну схему виведення прибутків за кордон на суму майже 198 мільярдів гривень. Податківці зафіксували понад 2,3 тисячі задіяних в неї компаній.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух .

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В Україні зафіксували масштабну схему на майже 198 млрд гривень неповернення валютної виручки та виведення за кордон.

неповернення валютної виручки та виведення за кордон. У махінаціях задіяно понад 2,3 тисячі підприємств , які зникли з економічного поля після проведення операцій.

, які зникли з економічного поля після проведення операцій. Матеріали щодо схеми передано до Офісу Генпрокурора , створено спільну робочу групу з Нацбанком, БЕБ та митницею.

, створено спільну робочу групу з Нацбанком, БЕБ та митницею. Кількість податкових перевірок після запровадження мораторію зменшилась на третину, контроль став ризик-орієнтованим.

на третину, контроль став ризик-орієнтованим. ДПС виступає за розширення бази оподаткування, зокрема, для цифрових платформ та планує до кінця 2026 року запустити оновлений Електронний кабінет.

"Понад 2,3 тисячі компаній провели зовнішньоекономічні операції майже на 198 млрд грн і після цього фактично зникли з економічної діяльності", – розповіла РБК-Україна керівниця ДПС.

За словами Карнаух, Національний банк України передає ДПС інформацію, якщо експортери у граничні строки не повертають валютну виручку в країну. Після цього податкова проводить перевірки та нараховує пеню за порушення валютного законодавства.

У викритій схемі податківці зафіксували ознаки чіткої системності та велику кількість дійових осіб. Зокрема, було встановлено фізичних осіб, які одночасно значилися засновниками у сотнях таких компаній.

"Ми встановили фізичних осіб, які подекуди є засновниками одночасно у сотнях компаній… Для нас це видалося дивним, і ми звернули увагу на цю схему", – зазначила Леся Карнаух.

Наразі ДПС зібрала всі матеріали та передала їх до Офісу генерального прокурора. Також проведено міжвідомчу нараду за участі НБУ, БЕБ, митниці, Держфінмоніторингу та прокуратури, й створено спеціальну робочу групу.

"Схема, коли виводять прибутки за кордон і залишають їх там – як на мене, державна зрада. Адже керівництво нашої держави і багато людей постійно працюють над тим, щоб залучити кошти до України", – наголосила очільниця відомства.

Голова ДПС зазначила, що за останніми офіційними оцінками Мінекономіки в тіні перебуває близько 31% ВВП, проте через війну та міграцію вирахувати точну цифру наразі складно. При цьому відомство робить ставку на ризик-орієнтований підхід та автоматизацію, а не на збільшення тиску на бізнес.

Загалом після запровадження воєнного мораторію податкова зменшила кількість документальних та фактичних перевірок, за твердженням керівниці ДПС, на третину. Стратегічно відомство запроваджує ризико-орієнтований підхід. Планові перевірки проводяться виключно за визначеними критеріями, позапланові та фактичні – лише за наявності підстав та ризиків.