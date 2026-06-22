Схема на 198 миллиардов. Глава ГНС сравнила вывод капитала за границу с государственной изменой

В Украине раскрыли масштабную системную схему вывода доходов за границу на сумму почти 198 миллиардов гривен. Налоговики зафиксировали более 2,3 тысячи компаний, вовлеченных в эту схему.

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В Украине выявили масштабную схему на сумму почти 198 млрд гривен, связанную с невозвратом валютной выручки и выводом средств за границу.

невозвратом валютной выручки и выводом средств за границу. В махинациях задействовано более 2,3 тысячи предприятий , которые исчезли из экономического поля после проведения операций.

, которые исчезли из экономического поля после проведения операций. Материалы по данной схеме переданы в Офис генерального прокурора , создана совместная рабочая группа с участием Нацбанка, БЭБ и таможни.

, создана совместная рабочая группа с участием Нацбанка, БЭБ и таможни. Количество налоговых проверок после введения моратория сократилось на треть, контроль стал риск-ориентированным.

на треть, контроль стал риск-ориентированным. ГНС выступает за расширение налогооблагаемой базы, в частности, для цифровых платформ, и планирует до конца 2026 года запустить обновленный "Электронный кабинет".

"Более 2,3 тысячи компаний провели внешнеэкономические операции почти на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли из экономической деятельности", – рассказала РБК-Украина руководитель ГНС.

По словам Карнаух, Национальный банк Украины передает ГНС информацию, если экспортеры в установленные сроки не возвращают валютную выручку в страну. После этого налоговая проводит проверки и начисляет пеню за нарушение валютного законодательства.

В раскрытой схеме налоговики зафиксировали признаки четкой системности и большое количество участников. В частности, были выявлены физические лица, которые одновременно числились учредителями в сотнях таких компаний.

"Мы выявили физических лиц, которые в некоторых случаях являются учредителями одновременно в сотнях компаний… Для нас это показалось странным, и мы обратили внимание на эту схему", – отметила Леся Карнаух.

На данный момент ГНС собрала все материалы и передала их в Офис генерального прокурора. Также было проведено межведомственное совещание с участием НБУ, БЭБ, таможни, Госфинмониторинга и прокуратуры, и создана специальная рабочая группа.

"Схема, когда выводят доходы за границу и оставляют их там, – на мой взгляд, государственная измена. Ведь руководство нашего государства и многие люди постоянно работают над тем, чтобы привлечь средства в Украину", – подчеркнула глава ведомства.

Глава ГНС отметила, что, по последним официальным оценкам Минэкономики, в тени находится около 31% ВВП, однако из-за войны и миграции вычислить точную цифру пока сложно. При этом ведомство делает ставку на риск-ориентированный подход и автоматизацию, а не на усиление давления на бизнес.

В целом после введения военного моратория налоговая служба сократила количество документальных и фактических проверок, по утверждению руководителя ГНС, на треть. Стратегически ведомство внедряет риск-ориентированный подход. Плановые проверки проводятся исключительно по определенным критериям, внеплановые и фактические – только при наличии оснований и рисков.